Man (22) komt om het leven bij eenzijdig verkeersongeval in Cadzand

Een verkeersongevallenanalist heeft ter plaatse een sporenonderzoek ingesteld. Vermoedelijk is het slachtoffer met zijn brommer in een bocht de macht over het stuur verloren. Hij heeft daarna eerst een geparkeerde auto geraakt en is daarna via een houten hekwerk tegen een stenen gemetselde zuil gebotst. De bewoners van dat huis hebben nog tevergeefs eerste hulp verleend, een van hen begon direct met reanimeren, dat later werd overgenomen door de ambulancedienst. Uit België kwam de MUG ter plaatse (Mobiele Urgentie Groep). Het slachtoffer bleek te zijn overleden.