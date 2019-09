Mooie nazomer onderweg

Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog. In het noorden is er wat meer bewolking en kan een enkele bui tot ontwikkeling komen. De maxima lopen uiteen van 17°C in het noorden tot 20°C in het zuiden. De wind is zwak, in het noordelijk kustgebied matig, later mogelijk vrij krachtig uit het noordwesten.

Woensdag enige tijd regen, verder meestal droog en af en toe zon. Het weekeinde verloopt waarschijnlijk zonnig en droog. Middagtemperaturen rond 20°C met zowel in het begin als aan het einde van de week frisse nachten. De kans bestaat dat het nazomerweer ook na het weekend aanhoudt. "Mogelijk loopt de temperatuur dan zelfs op tot 22 graden.