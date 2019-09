4 effectieve manieren om jouw event te promoten

Een sober of meer luxe visitekaartje

Als je overigens iemand bent die regelmatig evenementen organiseert laat dan eerst eens visitekaartjes drukken die je zoveel mogelijk weggeeft als je onderweg bent. Mensen zullen je sneller herinneren en kunnen je nu bereiken. Je kunt je visitekaartje zo maken als je zelf wilt, van sobere uitvoering tot een meer luxe kaartje. Als het om het promoten van een evenement gaat, kies je offline voor reclamedrukwerk.

Ondanks de opkomst van online, scoren flyers, posters en spandoeken nog steeds goed, zoals ook een krant drukken ter gelegenheid van een evenement echt werkt.

Flyers blijven gewoon doeltreffend in het maken van reclame

Flyers laten drukken en verspreiden geldt nog steeds als de meest effectieve manier om mensen op de hoogte te brengen van een evenement. Niet voor niets is dit wat reclamedrukwerk betreft het best verkochte artikel. Je hebt ze in onder meer A3 en A4 formaat en kunt ze enkel- of dubbelzijdig laten bedrukken. Je kiest voor een flyer in full color en in luxe afwerking. Ook de gevouwen flyer is populair en een beproefd middel om je evenement te promoten. Voordeel van flyers is dat ze snel geleverd kunnen worden en dat je bij het uitdelen gelegenheid hebt om met de mensen te praten en dus een toelichting te geven.

Op strategische plaatsen in de omgeving

Social media dus en flyeren; laat je er nu nog posters en spandoeken bij maken dan zit het wat betreft de organisatie van je evenement wel snor. Ook voor de posters geldt: je krijgt ze precies zoals je dat wenst. Houd wel rekening met de leesbaarheid vanaf de weg en hang de posters behalve langs de weg op strategische plaatsen in de omgeving. Liefst daar waar veel mensen komen of langskomen. Ook spandoeken zijn eyecatchers, mits je er niet te veel tekst op zet. Houd het kort en bondig, de automobilist die er onderdoor rijdt heeft niet alle tijd om eens rustig te lezen wat er op staat immers. En zo zie je maar, ook offline zijn er voldoende manieren om je evenement onder de aandacht te brengen.