Fietser Stadhouderskade ernstig gewond

Een 28-jarige fietser is dinsdag 10 september 2019 omstreeks 02.15 uur ernstig gewond geraakt ten gevolge van een aanrijding met een personenauto op de Stadhouderskade in Amsterdam ter hoogte van de Leidsebrug. De man is met hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De 33-jarige automobilist uit Purmerend is aangehouden.

Meerdere personen waren getuige van de aanrijding. Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen stelt een onderzoek in naar de toedracht. Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen op de medium care. De automobilist is negatief getest op alcohol en drugs. Hij zal in de loop van ochtend worden gehoord. De aanhouding is een standaard procedure bij ernstige ongevallen.