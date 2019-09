Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel

Woensdagmiddag bracht koning Willem-Alexander een werkbezoek aan Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel. De koning werd welkom geheten en rondgeleid over het terrein.

Coöperatie

De vorst was zeer geïnteresseerd en had vele vragen aan de Herenboeren. Leden van de coöperatie hebben eenmalig geïnvesteerd in de oprichting van het boerenbedrijf en delen gezamenlijk de kosten.

Gemengd boerenbedrijf

Herenboeren Wilhelminapark is een coöperatie waarvan de meeste leden uit de regio Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel komen. Zij runnen samen een kleinschalig gemengd boerenbedrijf. Een boer is aangesteld voor de dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf. De coöperatie is in het voorjaar van 2016 gestart. Men teelt tientallen soorten groeten en fruit, houden kippen, varkens en er lopen ook runderen rond op de boerderij.