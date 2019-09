Aanhouding voor fraude met gas-, elektriciteits- en watermeter

De politie heeft woensdagmiddag een 49-jarige man in Kaatsheuvel aangehouden in zijn woning nadat tijdens een onderzoek was vastgesteld dat er gefraudeerd was met de gas-, de elektriciteits- en de watermeter.

Bij de politie was informatie binnen gekomen dat zich in een woning aan de Hilsestraat, mogelijk in een verborgen ruimte, een hennepkwekerij zou bevinden. De agenten van team Langstraat besloten daarom na overleg met de officier van justitie om een onderzoek in de woning in te stellen. Zij riepen de hulp in van specialisten van defensie die de deskundigheid en speciale apparatuur hebben om door muren en objecten te kijken met het doel om verborgen ruimten te ontdekken.

Geen drugs aangetroffen

De actie werd in het begin van de avond afgerond. Er is geen hennepkwekerij gevonden. Ook zijn geen andere drugs gerelateerde goederen in de woning aangetroffen. Wel werd door een deskundige al snel vastgesteld dat er gefraudeerd was met de meters om het gas, elektriciteits- en waterverbruik bij te houden. Hierop is de 49-jarige bewoner aangehouden. Hij is in verzekering gesteld.