Politie onderzoek schietincident in Amsterdam

Op de Van Reigersbergenstraat is donderdagmiddag 12 september vanuit een auto, vermoedelijk een Peugeot, op een andere auto geschoten. Deze laatste is aangetroffen op de 3e Hugo de Grootstraat. Voor zover bekend is niemand geraakt. De inzittenden van de beschoten auto zijn ook gevlucht. De politie stelt een onderzoek in en vraagt getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken zicht te melden.