Onderzoek naar mogelijke misstanden bij Haags politieteam Hoefkade

Oriënterend onderzoek gestart

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) begon op basis van de meldingen eerst een oriënterend onderzoek. In een dergelijk vooronderzoek werd een eerste toets op de signalen gedaan. Op basis van de uitkomsten van dit oriënterend onderzoek startte VIK een intern onderzoek naar vier medewerkers van het team Hoefkade. Zij zijn onder meer betrokken bij de aanhouding van een verdachte eind vorig jaar. Bij de aanhouding is geweld gebruikt. VIK onderzoekt of dit geweld rechtmatig en proportioneel was. Het interne onderzoek bevindt zich in een afrondende fase.

Ongewenst gedrag niet getolereerd

‘Binnen onze eenheid wordt niets onder het tapijt geveegd’, reageert politiechef Paul van Musscher van de Eenheid Den Haag op de berichtgeving over de misstanden. ‘De norm binnen onze eenheid is helder. Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Wij nemen alle signalen over bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen en buitensporige geweldstoepassing uitermate serieus. De suggestie dat wij dit niet doen, is volstrekte onzin.’

Misstanden aankaarten

‘Wij verwachten van onze collega’s dat zij het melden als zij kennis dragen van misstanden binnen de organisatie. Ik ben dan ook blij dat de cultuur binnen onze eenheid zodanig is dat collega’s dat ook daadwerkelijk doen. Vanuit de leiding hebben wij veel aandacht gehad voor de collega’s die de moed hebben gehad om naar voren te stappen en deze misstanden aan te kaarten.’

Goed politiewerk

‘Laat één ding duidelijk zijn: we hebben het hier over enkele medewerkers die over de schreef zijn gegaan. Het overgrote deel van onze mensen verricht dagelijks goed politiewerk, waarbij wij ons te allen tijde aan de wet houden en onze professionaliteit bewaken.’