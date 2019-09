Scooter rijdt twee mensen aan, onder wie agente die stopteken gaf

Scooter zonder licht

Vrijdagavond rond 23.00 uur kregen agenten meldingen van overlast door jeugd bij de Kalanderstraat. Meerdere agenten gingen op de melding af en controleerden de aanwezige jongeren, die op aangeven van de agenten vertrokken.

Aan het einde van de controle kwam er vanuit De Heurne een scooter aanrijden zonder verlichting. Een agent gaf een stopteken, maar de jongens reden met hoge snelheid de kruising over in de richting van de Kalanderstraat. Een agente die daar stond gaf de jongens ook een stopteken. Toen bleek dat de scooter niet afremde, maar recht op de agente afreed. Ze sprong aan de kant, maar de scooter raakte haar been, die later bleek te zijn gekneusd.

De scooter reed vervolgens door in de richting van het H.J. van Heekplein, waar drie mensen liepen. Eén van hen, de Duitse vrouw, werd ook geraakt. Door de klap raakte de scooter uit balans en beide jongens kwamen ten val.

Gewond

De vrouw werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ook beide jongens op de scooter raakten gewond. Zowel de bestuurder als de bijrijder waren buiten bewustzijn en moesten naar het ziekenhuis. Ze droegen allebei geen helm.

Onderzoek

In verband met de verwondingen van de minderjarige jongens op de scooter zijn zij niet aangehouden. Hun gegevens zijn bij de politie bekend en zij zijn verdachten in deze zaak. De afdeling Verkeersongevallen Analyse (VOA) heeft op de plaats van het ongeluk onderzoek gedaan en daarom waren straten afgesloten. De VOA onderzoekt sporen en de technische staat van de scooter om te achterhalen wat er is gebeurd. Afhankelijk van wat er wordt aangetroffen kan het weken tot maanden duren voor de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Naast het onderzoek door de VOA wordt er onderzoek gedaan door de recherche naar deze aanrijding. Door de aanwezige agenten gisteravond zijn de eerste getuigen gehoord. Camerabeelden uit de omgeving zullen worden bekeken en ook de twee jongens zullen, zodra hun medische toestand dat toelaat, worden gehoord. De bestuurder had een bivakmuts op terwijl hij op de scooter reed. Het team neemt in het onderzoek mee waarom hij een bivakmuts op had. De agente heeft aangifte gedaan.

Wie heeft de scooterrijders gezien?

De jongens op de scooter hadden dus geen helm op, maar de bestuurder droeg een bivakmuts. Dat kan zijn opgevallen en daarom doet de politie een oproep aan iedereen die in Enschede een scooter heeft zien rijden met daarop een of twee jongens met een bivakmuts. Is jou dit opgevallen? Het onderzoeksteam wil het graag weten, want jouw informatie kan het onderzoek verder helpen! Politie Enschede is te bereiken op 0900-8844,