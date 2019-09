Identiteit slachtoffers verkeersongeval A73 bekend

Het gaat om vijf mannen uit Frankrijk.

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de toedracht van de eenzijdige aanrijding vrijdagochtend rond 08.00 uur, waarbij een busje tegen een paal reed langs de autosnelweg A73. Twee inzittenden in de leeftijd van 18 en 20 jaar oud, kwamen daarbij om het leven. Drie mannen van 25, 20 en 25 jaar zijn zwaargewond overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt waar zij nog altijd verblijven. De politie de familie en de Franse ambassade hiervan in kennis gesteld.