Brandje in leegstaande tussenwoning in Assen

: Aan de Thorbeckelaan in Assen brak rond het middaguur brand uit in een tussenwoning.

In de hal van het leegstaande huis stond een stapeltje kranten en ander papier in brand. Na korps Assen werd ook Smilde en Rolde opgeroepen. De politie had het stapeltje papier snel geblust met een poederblusser.

Wat de oorzaak is van de brand moet onderzocht worden, maar er wordt rekening gehouden met brandstichting. De brandweer voerde nog een nacontrole uit.