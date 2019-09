Genisten bouwen brug in het door orkaan verwoeste Abaco

Door Dorian is de brug voorbij Cooper’s Town ingestort. Een cruciale plek. “Aan de noordkant van deze brug wonen duizenden mensen die nu zijn afgesloten van de rest van het eiland. Door de sterke stroming kunnen boten er op dit moment ook amper komen”, vertelt Denvalo Russel, die nabij de waterovergang op Abaco woont.

Improviseren

Een klus die je aan de genisten van 103 Compagnie wel over kan laten. “We werken van zonsopkomst tot zonsondergang. Die tijdelijke brug gaat er komen”, aldus tweede luitenant en pelotonscommandant Brent. “Een samenwerking met de plaatselijke bevolking. Zij kwamen met de truck, de bulldozer en een aantal machinisten. Met onze expertise kan je dan aan de slag. Improvise to succeed.”

Meteen aan de bak

De genisten zijn ongeveer 5 dagen bezig met het aanleggen van de tijdelijke brug. “Elke dag komen hier mensen die vragen of de brug al klaar is. Omdat ze familie hebben aan de andere kant van het water. Of om de noordkant van het eiland te bevoorraden. Met ons werk kunnen we hier echt een verschil maken”, aldus Brent. Iets dat Russel beaamt: “Jullie Nederlanders kwamen volledig voorbereid ter plekke en gingen meteen aan de slag. Fantastisch om te zien. Heel Abaco is dankbaar.”

Niet alleen in het noorden klussen de genisten er flink op los. Ook bij Marsh Harbour. Daar zorgden de militairen voor stromend water en elektriciteit in het hospitaal en repareerden zij het lekkende dak van het zusterverblijf.