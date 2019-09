Man (30) aangehouden als verdachte steekincident Breda

Op zondag 15 september 2019 om 21.00 uur kwamen er verschillende telefoontjes binnen bij het Operationeel Centrum. In een parkje bij de Argusvlinder zou bij een ruzie drie mensen gewond geraakt zijn. Er was veel paniek. Meerdere politie-eenheden en ambulances werden naar het park gestuurd en een traumaheli werd alvast opgeroepen. In het park troffen de hulpverleners drie gewonde jongeren aan van 15 en 16 jaar. Alle drie hadden ze steekwonden opgelopen. Eén van de slachtoffers, een jongen, was zodanig gewond dat hij met de grootste spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht is. De andere twee gewonden, een jongen en een meisje, zijn naar een ziekenhuis in Breda gebracht.

Onderzoek naar verdachte

Verschillende getuigen meldden zich bij de politie. Zeven jongeren zijn naar het bureau gebracht om een verklaring af te leggen. Uit die verklaringen bleek dat er ruzie was ontstaan tussen enkele mensen in het park. Dat ontaardde in een vechtpartij waarbij de drie slachtoffers probeerden de vechtende partijen te scheiden. Daarbij pakte een man een mes en begon om zich heen te steken. Daarbij raakten de slachtoffers gewond. De dader rende weg. Via (social) media werd direct aandacht gevraagd en werd een kort signalement van de verdachte verspreid, hij zou gekleed zijn in een roodkleurige hoodie. Er kwamen veel tips binnen. Er werd direct een onderzoeksteam samengesteld en alle tips werden nagelopen. Door die tips kon het team in de loop van de nacht achter de mogelijke identiteit van de verdachte komen.

Aanhoudingen

Een specialistisch aanhoudingseenheid werd opgeroepen om de verdachte aan te houden. Dat lukte en om maandag 16 september 2019 om 4 uur is een 30-jarige inwoner van Breda in zijn woning aangehouden. In zijn woning is een mes en een kledingstuk wat overeenkwam met het signalement gevonden. De verdachte is naar het bureau gebracht. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang.