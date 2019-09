Utrechts pand voor 3e keer dit jaar beschoten

In de nacht van zondag op maandag is een pand aan de Amsterdamsestraatweg rond 01.40 uur beschoten. 'Door de beschieting zitten er meerdere kogelgaten in het raam. Dit pand is voor de derde keer op rij dit jaar beschoten', zo meldt de politie maandag.