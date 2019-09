Ook onze bossen ''puffen'' tijdens hittegolf

Bossen nemen in de zomer veel CO2 op uit de lucht, maar tijdens de hittegolf van eind juli stootten bossen in Nederland juist CO2 uit. Dit blijkt uit metingen van de Universiteit Twente.

De Universiteit Twente (UT) meet sinds 2006 in een bos bij Garderen hoe Douglassparren reageren op weer en klimaat. Tussen 24 en 26 juli was het uitzonderlijk warm. Daardoor werd de groei zo beperkt, dat er overdag minder CO2 werd opgenomen door het bos dan er 's nachts werd uitgestoten.

Uitstoot vergelijkbaar met vlucht Amsterdam – Londen

De netto uitstoot aan CO2 van de bossen tijdens de warme dagen bedroeg zestig kilogram per voetbalveld. Dat is even veel als dat van een persoon die in Economy Class van Amsterdam naar Londen vliegt.

De bomen gebruiken overdag zonlicht, water en CO2 om te groeien, terwijl ze 's nachts juist CO2 uitademen. Een voetbalveld van dit bos legt 4,8 ton CO2 per jaar vast in hout, ongeveer evenveel als de jaarlijkse uitstoot van twee benzineauto's.

Opvallende uitkomsten

UT-onderzoeker Dr. Ir. Christiaan van der Tol: “Het was bekend dat de groei afneemt bij hoge temperatuur, maar het is zelden zo warm, dat opname van CO2 omslaat in uitstoot. We weten nu, hoe deze bomen op hoge temperatuur reageren.” De onderzoekers zijn ook erg benieuwd of andere naaldbomen en loofbomen ook CO2 uitstoten tijdens warme dagen. De metingen kunnen bosbeheerders helpen om beter in te spelen op een veranderend klimaat, bijvoorbeeld bij de keuze van boomsoorten bij de aanplant.

Voor mensen is dit niet schadelijk. “Als je tijdens een hittegolf in een bos loopt dat CO2 uitstoot, dan adem je nog steeds minder CO2 in dan wanneer je binnen zit.”

De bomen hebben wel voldoende reserve om een aantal dagen met minder groei te overleven. Na de hittegolf werd de groei hervat. En op 29 juli had het bos zijn uitstoot alweer gecompenseerd.