Consternatie na vondst 'vuilniszaklijk'

Vorige week woensdag kreeg de politie in Amsterdam even na de middag de melding binnen dat er mogelijk een stoffelijk overschot bij vuilniscontainers aan de President Kennedylaan zou liggen. 'Ter plaatse is vervolgens uitgebreid onderzoek gedaan en uiteindelijk bleek het hier om een pop te gaan', zo heeft de politie bekendgemaakt.