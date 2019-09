Acht woningen ontruimd na brand Assen

Aan de Händelsplaats in Assen is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken op een bovenetage van een woning.

De brand begon in de slaapkamer en brak door naar het dak. De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand waarop meer eenheden ter plaatse kwamen waaronder de hoogwerker. Op last van politie en brandweer werden de overige woningen in het woningblok ontruimd omdat doorslag naar andere woningen mogelijk was.

De bewoners werden opgevangen door de buren. Eén persoon is met ademhalings- problemen vanwege de rook overgebracht naar het ziekenhuis.