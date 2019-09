Verdachte dood Hidde Bergman ontkent betrokkenheid

Hidde Bergman werd op 14 mei j.l. doodgestoken toen hij aan het hardlopen was. Milton T. werd op 10 juni aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Bergman.

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland gaat uit van moord. Het mes waarmee Bergman om het leven is gebracht is nog niet gevonden. Een hoes voor het mes, dat in de nabijheid van het slachtoffer werd gevonden, bevat dna van de verdachte.

Tevens is in de kamer van de verdachte een kladblok aangetroffen waarop Milton T. geschreven zou hebben dat hij iemand had vermoord. De verdachte zal eerst in het Pieter Baan Centrum worden onderzocht voordat de zaak inhoudelijk zal worden behandeld.