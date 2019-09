Vijfde verdachte aangehouden voor drugslab Fijnaart

Afgelopen dinsdag is een vijfde verdachte aangehouden voor zijn betrokkenheid bij het drugslab wat eind augustus is ontdekt in een bedrijfspand.

Op maandag 26 augustus 2019 om 12.00 uur is de politie een bedrijfspand aan de Tonsedijk binnen gevallen. Het arrestatieteam ontdekte daar een drugslab. In dat lab troffen ze drie mannen aan. Het drietal, twee mannen uit Tilburg van 29 en 57 jaar oud en een 54-jarige man uit Zoetermeer, is direct aangehouden. Korte tijd later is een 30-jarige man uit Helvoirt aangehouden voor zijn betrokkenheid.

Vijfde verdachte

Na deze aanhoudingen hebben specialisten het lab geruimd. Het onderzoek is in volle gang door gegaan. Uit dit onderzoek bleek al snel de betrokkenheid van een vijfde verdachte, een 32-jarige man uit Fijnaart. Hij is op dinsdag 17 september 2019 aangehouden. De vier eerder aangehouden verdachten zitten nog vast. Deze vijfde verdachte wordt vandaag, 19 september 2019, voor de Rechter-Commissaris geleid.