Cheeta tweeling geboren in Safaripark Beekse Bergen

Op zondag 15 september is er een tweeling jachtluipaarden ter wereld gekomen. Een jongen en een meisje. Moeder Kate en haar jongen maken het goed. Kate is een ervaren moeder, voor vader Duma is het de eerste keer. De kleintjes zijn in de eerste periode erg kwetsbaar. Jachtluipaarden worden blind geboren en pas na enkele weken preventief geënt en ontwormd waardoor ze voorlopig samen met hun moeder achter de schermen verblijven.