Rotterdamse beloning voor melden vuurwapen

Als reactie op de vele schietpartijen in de openbare ruimte en om te voorkomen dat er slachtoffers vallen, heeft de hoofdofficier van justitie in Rotterdam een beloning uitgeloofd voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens.

Dit jaar zijn er in de regio Rotterdam al 72 schietincidenten geweest. Deze incidenten hebben veel impact op slachtoffers, nabestaanden en getuigen. Om het vuurwapengeweld terug te dringen in de regio hebben de hoofdofficier van justitie, de burgemeester en de eenheidschef van politie (de driehoek) vandaag, naast de bestaande middelen, onorthodoxe maatregelen aangekondigd.

Rotterdamse beloning

Wie weet heeft van het bezit van een vuurwapen kan hierover vertrouwelijk tippen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie. Door informatie te delen bij het speciale team, dat getraind is in het vertrouwelijk inwinnen van informatie en het afschermen van informanten, worden tipgevers met maximaal 750,00 euro beloond, afhankelijk van het soort wapen dat aangetroffen wordt.

De beloningsregeling is een bestaande mogelijkheid die nog niet veel bekendheid heeft. Daar moet verandering in komen vindt de driehoek en dus voeren politie, OM en gemeente vanaf 1 oktober campagne om dit meer onder de aandacht te brengen. Vorig jaar zijn door TCI-tips 4 automatische vuurwapens, 34 (hand) vuurwapens, 23 (nep) vuurwapens en 5 tasers in beslag genomen. Daarnaast is 39 keer waardevolle informatie doorgespeeld aan grote onderzoeksteams.

Veiligheidsrisicosubject

Individuen die voor hun omgeving en de veiligheid in de stad een risico vormen kunnen vanaf vandaag door de officier van justitie worden aangemerkt als veiligheidsrisicosubject. Dit gebeurt na onderzoek en het opstellen van een uitgebreid en actueel risicoprofiel waarin veel verschillende factoren worden gewogen. Dit risicoprofiel vormt de aanwijzing dat het betreffende individu een vuurwapen bij zich zou kunnen dragen. Het aanmerken van een individu als veiligheidsrisicosubject geeft de politie de mogelijkheid om iemand, op basis van de wet wapens en munitie, te fouilleren. De officier van justitie bepaalt voor welke periode een persoon wordt aangemerkt als veiligheidsrisicosubject. Politie en justitie verwachten met deze nieuwe maatregel meer vuurwapens vroegtijdig van straat te kunnen halen en schietincidenten in de openbare ruimte te voorkomen.

Uw informatie

Wie informatie heeft over een vuurwapen wordt dringend verzocht om contact op te nemen met het de politie via 0900-8844. De driehoek vraagt alle Rotterdammers om te helpen bij de aanpak van vuurwapengeweld. Want vuurwapenbezit kent alleen verliezers.