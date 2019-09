Man aangehouden na bedreiging met wapen

In een woning aan de Pannesheiderstraat is zojuist een man aangehouden. De man wordt ervan verdacht een andere persoon van te voren te hebben bedreigd met een wapen. De aanhouding verliep rustig.

Rond 22.15 uur kreeg de politie een melding dat er iemand op straat bedreigd werd met een vuurwapen. Toen de politie arriveerde, troffen ze de verdachte daar niet meer aan. Het vermoeden bestond dat hij in verwarde en agressieve toestand zijn woning was binnen gegaan. Nadat er allerlei voorzorgsmaatregelen waren getroffen, is de man daar uiteindelijk aangehouden. De politie start een onderzoek naar de exacte toedracht.