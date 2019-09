Dronken winkeldief geeft agent kopstoot

Een 28-jarige man is zaterdagavond 21 september aangehouden op verdenking van winkeldiefstal. De man verzette zich bij zijn aanhouding en schopte en sloeg een agent.

Rond 18.10 uur zagen twee agenten in hun vrije tijd dat een vermoedelijk dronken man een slijterij aan de Dreef binnenliep. De man pakte een fles drank en verstopte die onder zijn jas en liep zonder te betalen de slijterij uit. De agent ging de man achterna en sprak hem aan op de diefstal. Hij pakte de man vast en heeft hem terug naar de winkel gebracht en de fles drank teruggegeven. In de winkel verzette de dief zich en sloeg om zich heen. De man bleef zich verzetten en gaf een van de agenten een kopstoot. De agenten hebben de man naar de grond gebracht en onder controle gehouden tot een politie-eenheid de verdachte heeft overgenomen en overgebracht naar een politiecel. De agenten hielden een pijnlijk hoofd en knie over aan de aanhouding. De agent deed aangifte van mishandeling.