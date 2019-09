In Roemenië gezochte Nederlander omgekomen bij ongeluk in Nederland

Maandagmiddag is even voor 16.00 uur een 47-jarige man uit de gemeente Cuijk bij een fatale aanrijding met een vrachtwagen in het Brabantse Escharen om het leven gekomen. 'Het blijkt te gaan om een man die in Roemenië werd gezocht, onder meer voor de moord op een 11-jarig Roemeens meisje', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag weten.