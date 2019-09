89-jarige fietser omgekomen bij botsing in Bunnik

Een 89-jarige fietser, die afgelopen vrijdag zwaar gewond raakte, bij een verkeersongeval op de Stationsweg in Bunnik, is maandag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dit meldt de politie maandag.

Traumahelikopter

Een fietser en een automobilist kwamen vrijdag op de Stationsweg, ter hoogte van de Molenweg, even voor 11.20 uur met elkaar in botsing. De hulpdiensten werden gealarmeerd. Ambulance, politie en traumahelikopter spoedden zich vervolgens naar het ongeval.

Zwaargewond

Ter plaatse bleek dat een 89-jarige man uit Bunnik zwaargewond was geraakt toen hij met zijn fiets in botsing was gekomen met een auto. De auto werd bestuurd door een 83-jarige vrouw uit Odijk. Het slachtoffer werd door een ambulance met spoed vervoerd naar een ziekenhuis waar hij maandag aan zijn verwondingen is overleden.

Getuigen gezocht van deze aanrijding

De politie onderzoekt de toedracht van deze aanrijding. Het onderzoek wordt uitgevoerd door rechercheurs van het tactisch verkeersteam. Het tactisch verkeersteam is een rechercheteam van de politie dat zich bezighoudt met verkeerszaken. De recherche wil graag spreken met getuigen van dit tragische ongeval. Heb je gezien wat er vrijdag is gebeurd op de Stationsweg in Bunnik, bel dan met de politie op 0900-8844.