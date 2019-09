Echtpaar al 30 jaar vermist; waar zijn Jan en Riet Kelders?

Op 22 september was het op de kop af 30 jaar geleden dat het echtpaar Jan en Riet Kelders uit Cuijk van de aardbodem verdween. Het Coldcase team van de politie Oost-Brabant heropende een paar jaar geleden het oude dossier, maar het echtpaar werd tot op de dag van vandaag niet terug gevonden. 'Daarom vragen wij nog een keer de aandacht voor deze vermissingszaak, in de hoop dat mensen die meer weten alsnog naar voren stappen', zo meldt de politie dinsdag.

Cold case

Het echtpaar Jan en Riet, destijds allebei begin zestig, zou op die vrijdag met een kleine bestelauto vertrokken zijn met onbekende bestemming vanaf hun huis aan de Haagsestraat. Vanaf dat moment is er geen enkel levensteken van hen meer ontvangen. Er werd vanuit gegaan dat ze er misschien een tijdje tussenuit waren. Ze hadden vanuit hun onderneming als draaiorgel bouwers een groot internationaal netwerk opgebouwd en er werd gedacht dat ze mogelijk naar Engeland waren gegaan. Maar als drie weken later de bestelauto van Jan en Riet wordt teruggevonden in Vlissingen, wordt deze optie al snel uitgesloten. Zeker omdat op passagierslijsten van de schepen van Vlissingen naar Engeland geen spoor van Jan en Riet te bekennen is. Jan en Riet zijn verdwenen en er wordt van het ergste uitgegaan.

Geen spoor

Het onderzoek leverde in 1989 niets op. Er is geen enkel idee waar het echtpaar is of wat er met hen gebeurd zou kunnen zijn. Totdat uit onderzoek in 2016 aanwijzingen naar voren kwamen dat er bij deze vermissing mogelijk sprake zou kunnen zijn van een misdrijf en dat de lichamen van het echtpaar misschien wel op het terrein aan de Haagsestraat verborgen waren. Er werd dagenlang onderzoek gedaan, zelfs de betonnen vloer wordt open gebroken, maar het vermiste paar werd er niet aangetroffen. Alle tips die we in de afgelopen jaren over de zaak hebben ontvangen zijn onderzocht, maar helaas nog geen spoor van Jan en Riet.

Deel ook nu nog info

Nu, 30 jaar na dato, hopen we door nog een keer de aandacht voor deze zaak te vragen dat er toch nog mensen informatie met ons willen delen. Elke tip, al lijkt deze nog zo klein en onbeduidend, kan het Coldcase team op het goede spoor zetten. Neem contact op als u iets weet, maar nog nooit eerder met ons gesproken heeft. 'Het kan toch niet zo zijn dat het voor altijd onduidelijk blijft wat er met deze mensen is gebeurd', zegt Jeroen Snellen, coördinator van het team. 'Er moeten toch mensen zijn die meer weten, die misschien in die tijd toch nog contact met hen hebben gehad, die iets hebben gehoord. Laat het ons weten en wij gaan er mee aan de slag!' Mensen kunnen in contact komen met het Coldcase team Oost-Brabant via het politienummer 0900-8844.