Zwembad niet verantwoordelijk voor verdrinking 13-jarige jongen

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft besloten dat een zwembad in Goes en zijn medewerkers niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de verdrinking van een 13-jarige jongen in 2017. Het Openbaar Ministerie besloot al eerder om het zwembad en zijn medewerkers niet te vervolgen, maar de moeder van het slachtoffer startte daar een artikel 12-procedure over.

Epileptische aanval

In oktober 2017 bezocht de jongen met een groepje vrienden het zwembad. Zij vonden hem later op de bodem, waarna het zwembadpersoneel heeft geprobeerd hem te reanimeren. Dat mocht niet baten, de jongen overleed ter plekke. Na onderzoek door het Openbaar Ministerie bleek dat de jongen waarschijnlijk is overleden aan een epileptische aanval. De moeder vond dat de conclusie over de doodsoorzaak te snel getrokken was en dat andere mogelijke scenario’s niet voldoende waren onderzocht. Daarom startte zij een artikel 12-procedure om te onderzoeken of het zwembad en de medewerkers alsnog vervolgd konden worden.

Dood door schuld

Het hof heeft gekeken of er voldoende aanwijzingen zijn waaruit blijkt dat het zwembad en de medewerkers vervolgd kunnen worden voor dood door schuld. Om tot zo’n beschuldiging te komen, moet een aantal zaken worden vastgesteld. Het moet aannemelijk zijn dat medewerkers zich niet aan hun zorgplicht hebben gehouden en dat de dood van de jongen en de gedragingen van het personeel een direct verband met elkaar hadden. Tenslotte heeft het hof bekeken of de dood van de jongen het zwembad en de medewerkers te verwijten is. Er zou dan sprake moeten zijn van zogenoemde ‘verwijtbare onvoorzichtigheid’.

Oordeel van het hof

Volgens het hof zijn er onvoldoende aanwijzingen dat het personeel verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld en er geen redenen zijn om het zwembad of de medewerkers strafrechtelijk te vervolgen. Er was voldoende toezicht en de aanwezige badmeester heeft direct actie ondernomen toen hij de jongen op de kant zag liggen. De schouwarts concludeerde dat de jongen was overleden aan een epileptische aanval. Het hof neemt deze conclusie over. De aandoening bij de jongen was al van jongs af aan bekend.