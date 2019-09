Eis 5 jaar cel voor voorbereiding aanslag in Nederland

Deze drie verdachten waren bezig met het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland. Misschien hadden ze nog geen concrete locatie bedacht, al wordt de Turkse ambassade in Rotterdam genoemd, maar ze waren een heel eind in de voorbereiding. De verdachten moeten daarvoor alle drie 5 jaar de cel in, aldus de officier van het Landelijk Parket donderdag voor de rechtbank in Rotterdam.

Daar stonden twee broers van 31 en 27 jaar uit Oudenbosch en een 39-jarige man uit Roosendaal terecht wegens het voorbereiden van een terroristische aanslag, dan wel het meedoen aan een aanslag door trainingen of het verzamelen van bijvoorbeeld wapens en munitie. Bovendien worden ze alle drie verdacht van opruiing, en de Roosendaler van het hebben van een hennepkwekerij.

Geluidsopname met plannen voor aanslag

De drie liepen tegen de lamp toen de binnenlandse veiligheidsdienst AIVD een opname verschafte waarin deze drie, en een inmiddels tot 8 jaar veroordeelde man uit Rotterdam, het hadden over het plannen van een aanslag. Daarbij werd de Turkse ambassade genoemd, al zetten de verdachten op de opname daarbij vraagtekens vanwege het grote aantal moslims dat dan om het leven zou kunnen komen. Hoewel de locatie dus nog niet zeker was, waren de voorbereidingen verder in volle gang. Bij de in Rotterdam aangehouden verdachte werd een Kalasjnikov gevonden. In gedownloade documenten, onder andere het zogenoemde Book of Terror, werd bijvoorbeeld uitgelegd hoe je van een luchtverfrisser een bom kan maken. De drie werden in april van het vorig jaar aangehouden.

'Afschuwelijk IS-materiaal'

Dat de verdachten het gedachtengoed van IS aanhingen, bleek uit vele documenten en gruwelijke filmpjes en foto’s. “Een indrukwekkende hoeveelheid afschuwelijk IS-materiaal”, aldus de officier donderdag. Daar waren ze al zeker sinds 2015 mee bezig. En inmiddels is bekend dat met het terugdringen van het kalifaat het er misschien op lijkt dat IS minder gevaarlijk is, maar er wordt nog steeds opgeroepen aanslagen in eigen land te plegen, zo zei de officier.

Ook toen de Rotterdammer al vastzat, gingen de verdachten door. Ze hebben weinig willen verklaren over hun bedoelingen, maar dat ze bezig waren met een terroristisch misdrijf staat wat het OM betreft wel vast. “Blowende hangjongeren waren het niet.”