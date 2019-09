Belastingdienst houdt grootste invorderingsactie van het jaar

In Amsterdam, in de buurt van de Arena is de belastingdienst bezig met de grootste invorderingsactie van het jaar.

Er worden nummerborden gescand waarmee gecontroleerd wordt of de eigenaar een belastingsschuld heeft openstaan. Als een kenteken overeenkomt met de gegevens van iemand die een dwangbevel heeft ontvangen, dan wordt die door een motorrijder van de politie aan de kant gezet. De automobilist moet dan direct de schuld aflossen. Als dat niet lukt dan wordt de auto in beslag genomen. De eerste sleepwagen staat inmiddels vol met auto's. Dit meldt de NOS donderdag.

Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt tegen de NOS dat mensen op deze vaak alsnog betalen. 'Veel mensen doen dat, via pin of ze maken het over. Sommigen betalen ook cash.' Maar lukt het niet om te betalen, dan wordt je auto afgevoerd. Als je binnen vier weken alsnog betaalt, krijg je de auto terug. Anders wordt hij verkocht, en wordt de opbrengst van je schuld afgehaald. Voordat de Belastingdienst tot deze maatregel overgaat, hebben ze vaak aan mensen die echt financieel in de knoop zitten al aangeboden om contact met hen op te nemen. Dan worden ze op een andere manier geholpen. Woordvoerder: 'We werken ook mee aan schuldhulpverlening, maar als mensen niet reageren kunnen we ze niet helpen.'