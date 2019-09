Meisje (12) ernstig gewond na aanrijding met vrachtauto

Een 12-jarig meisje is vrijdagochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de 1e Tholseindeweg in het Zeeuwse Yerseke. Dit meldt de politie vrijdag.

Traumahelikopter

'Het ongeluk gebeurde rond 8.30 uur. Het 12-jarig meisje uit Yerseke reed op de fiets en kwam in botsing met een vrachtauto, die werd bestuurd door een 30-jarige man uit Roosendaal', aldus de politie. Het meisje is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Chauffeur aangehouden

De vrachtwagenchauffeur werd door de politie aangehouden en voor verder onderzoek en verhoor naar een politiebureau gebracht. Van hem werden alcohol- en drugstesten afgenomen, maar deze leverde geen bijzonderheden op. Verder werd door de politie een forensisch sporenonderzoek ingesteld.

Bestuurder Outlander

De politie is op zoek naar de bestuurder van een Outlander, die onder andere de ambulance heeft opgevangen. De politie is op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Specifiek is de politie op zoek naar een 40 á 50-jarige bestuurder van een donker- of antracietkleurige Mitsubishi Outlander. Hij is mogelijk getuige geweest van de aanrijding en heeft onder andere de ambulance opgevangen.