Twee arrestaties na steekincident in Heythuysen

Twee mannen die ervan worden verdacht mogelijk betrokken te zijn geweest bij een steekincident maandagavond zijn later op de avond gearresteerd.

Bij het steekincident raakte een man ernstig gewond. Zowel een ambulance als traumahelikopter werden ingezet, waarna het slachtoffer naar een ziekenhuis werd overgebracht.

Burgernet

Kort na het incident werd via Burgernet een oproep gedaan. Twee mannen die mogelijk bij het steekincident zijn betrokken, konden maandagavond door agenten worden aangehouden. Zij zullen over hun betrokkenheid bij het incident worden gehoord. Meer informatie over de personalia van de betrokken personen wordt nu nog niet bekend gemaakt.