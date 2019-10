Politie onderzoekt dood 40-jarige man uit Den Haag

De politie onderzoekt het overlijden van een 40-jarige man uit Den Haag. Dit ismogelijk onder verdachte omstandigheden gebeurd. Hij overleed maandag 30 september in de vroege ochtend. Agenten hielden in de woning twee personen aan.

De hulpdiensten kregen zondag 29 september rond 20:45 uur een melding van een onwelwording in een woning aan de Hengelolaan. Daar troffen agenten een 40-jarige gewonde man aan. Onmiddellijk werd de reanimatie gestart en werd het slachtoffer vervoerd naar het ziekenhuis. Kort daarna overleed hij. Na de melding startte de politie een onderzoek in de woning. Omdat er mogelijk sprake is van een misdrijf hielden agenten in de woning twee verdachten aan, 33 en 49 jaar uit Den Haag. Hun betrokkenheid bij de dood van de 40-jarige man wordt onderzocht.