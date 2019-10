Jonge vrouw van scooter gereden op Rooiseweg in Schijndel

Op de Rooiseweg in Schijndel is dinsdagmiddag rond 16.30 uur een jonge vrouw gewond geraakt nadat zij met haar scooter in botsing kwam met een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Heiweg.

Omstanders schoten te hulp en waarschuwde de hulpdiensten. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, wel raakte zijn auto flink beschadigd. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van het ongeval wat in de avondspits voor extra drukte zorgde op de N618 tussen Schijndel en Sint-Oedenrode.