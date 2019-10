Meisje (5) bezweken aan brandwonden Brunssum

Het 5-jarige meisje, dat afgelopen zaterdag zeer ernstig gewond is geraakt bij een woningbrand in de Prinses Margrietstraat in Brunssum, is aan haar verwondingen bezweken. Dit heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt.

Woningbrand

Het meisje en haar 30-jarige moeder raakten beiden ernstig gewond bij een brand in een woning aan Prinses Margrietstraat in Brunssum. 'De vermoedelijke oorzaak is dat het kind langs een brandende kaars is gelopen en dat daarbij haar kleding vlam heeft gevat. Het kind liep hierbij ernstige brandwonden op. De moeder liep vervolgens ook brandwonden op', zo liet de politie zaterdag al weten.

Traumaheli

De hulpdiensten kregen de melding even voor 13.30 uur binnen. Het meisje werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Bochum (D) overgebracht en de moeder werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Heerlen. Volgens politieonderzoek heeft er geen strafbaar feit plaatsgevonden.