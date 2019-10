Geroofd WOII-tafelzilver gaat terug naar Duitse familie

Zilveren onderzetters en sauskommen

'Het betreft onder andere zestien zilveren onderzetters en twee sauskommen', aldus de politie. Aan deze bemiddeling werkten naast de politie de Duitse ambassade, Openbaar Ministerie, een juwelier uit Heerlen en de Heerlense familie die het gestolen servies in haar bezit had.

Geroofd tafelzilver

De autoriteiten kwamen de zaak op het spoor dankzij een alerte kunsthandelaar uit Heerlen. Na een melding ging de politie vervolgens in gesprek met de Heerlense familie die het servies in haar bezit had. Onderzoek wees uit dat het servies in 1945 door Amerikaanse soldaten bij een adellijke familie werd weggenomen in Öhringen (D) en uiteindelijk terecht kwam in Heerlen. Daar kwam het in bezit van een inmiddels overleden Heerlenaar. Zijn familie heeft meegewerkt aan het onderzoek en besloten afstand te doen van het servies.

Teruggave

De politie heeft in overleg met de Duitse ambassade binnenkort een moment georganiseerd waarin het servies werd teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren: een adellijke familie uit Duitsland. De nabestaanden van de overleden Heerlenaar zijn gevrijwaard van vervolging aangezien de zaak verjaard is.

Kunst- en antiekcriminaliteit

De kunst- en antiekcriminaliteit is een breed begrip. Naast gestolen kunst en antiek vallen namelijk ook kunstvervalsing, ondermijning en witwassen via kunst en antiek onder deze vorm van criminaliteit. De politie heeft een Landelijke unit Kunst- & Antiek criminaliteit, daarnaast heeft elke politie eenheid heeft een taakaccenthouder.