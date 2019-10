Milieuorganisaties willen dat minister Van Nieuwenhuizen luchtvaartsector laat krimpen in plaats van groeien

Schiphol mag van de minister vanaf 2025 weer meer vliegbewegingen afhandelen, maar de milieuorganisaties willen juist dat ze harde grenzen stelt. Ze hebben de minister donderdag een alternatieve luchtvaartnota aangeboden. Het is volgens hen tijd voor een 'fundamentele omslag'. Als de luchtvaartsector in het zelfde tempo blijft doorgroeien is de uitstoot in 2050 verdubbeld zo vrezen milieuclubs. Volgens Natuur & Milieu stoot de luchtvaartsector dan ruim twee keer zoveel uit als alle andere sectoren bij elkaar en daarmee ver boven de uitstootnorm zit die voor de rest van Nederland geldt.Dit schrijft NH Nieuws donderdag.

Reizen per vliegtuig blijft mogelijk volgens de milieuclubs, maar wel binnen de de grenzen van het klimaat. 'Dat wordt de nieuwe realiteit en daarvoor dragen wij de oplossingen aan', aldus directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu