Rambam wint dierenmediaprijs

Het televisieprogramma Rambam van BNN-VARA heeft de House of Animals Awards 2019 gewonnen. Dat is een 'Oscar' voor media die op een uitzonderlijke manier aandacht hebben besteed aan dieren(welzijn). De uitslag werd gisterenavond tijdens het House of Animals gala in de Rode Hoed in Amsterdam bekend gemaakt.

Rambam werd door de vakjury als winnaar gekozen vanwege hun mediaproductie over de verkoop van exotische dieren in Nederland en het gemak waarmee iedereen een krokodil of roofdier kan aanschaffen. De juryleden, bestaande uit presentatrice Loretta Schrijver, filmmaker Eddy Terstall, bioloog David van Gennep, mediawetenschapper Maarten Reesink en reclamemaker Joeri Jansen prijzen de makers vanwege hun lef en creativiteit.

De publieksprijzen gingen naar actualiteitenrubriek Nieuwsuur met een item over hondengevechten, infotainmentprogramma Kassa over misstanden in de pluimveehouderij waar ganzen en eenden vaak levend worden geplukt voor dons, de jeugdfilm Teef met als thema de emotionele band tussen een hond en een ontspoorde tiener, documentaire Forest Hope over de mens-olifant conflicten in Azië en Afrika, jeugdprogramma Klokhuis met een item over een rusthuis voor paarden en het tijdschrift Quote met een artikel over vlees- en eierproducenten die vorstelijk geld verdienen aan dierenleed.

"Met de House of Animals Awards zetten we journalisten, schrijvers, radio- en tv makers in de schijnwerpers die dieren centraal stellen in hun media uitingen", zegt dierenvriend Loretta Schrijver. "Want alleen op die manier is het mogelijk om bewustzijn te creëren bij een groot publiek voor wat er in onze maatschappij met de dieren gebeurt." Bekende dierenvrienden waaronder Giel Beelen, Guido Weijers, Antoinnette Scheulderman, Melissa Drost en Floortje Dessing reikten de House of Animals Awards uit. Musiscalster Tony Neef en zanger Paul de Munnik verzorgden de muzikale omlijsting van de avond.

Voorafgaand aan het media-event liepen ook zeven vierpotige eregasten uit Dierenopvang Amsterdam over de rode loper. Met deze actie hoopt de organisatie van de House of Animals Awards de honden Yara, Bentley, Theo, Chucky, Roxy, Jolly en Robin op dierendag aan een nieuw baasje te helpen.

Dierenbeschermer Karen Soeters van House of Animals is de initiatiefnemer van de House of Animals Awards. Zij wil met het uitreiken van de awards media stimuleren om aandacht te blijven besteden aan dierenwelzijn. Het idee om media te belonen die zich inzetten voor dierenwelzijn komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. In Los Angeles worden al jaren de Genesis Awards uitgereikt tijdens een imposant gala waarbij sterren als Ellen DeGeneres en Melanie Griffith op de rode loper verschijnen.