Sigarettenfabriek opgerold in Yerseke

De FIOD heeft vrijdag acht mannen uit Oost-Europa aangehouden in een illegale sigarettenfabriek in een loods in Yerseke. De sigarettenfabriek was in bedrijf en werd ontdekt na informatie uit een eerder strafrechtelijk onderzoek.

In de loods was een productielijn ingericht om sigaretten te produceren. Er stonden 71 dozen met in totaal ongeveer 10.000 kilo ruwe tabak, 217 dozen met in totaal ongeveer 440.000 losse sigaretten en 104 zeer grote dozen met in totaal ongeveer 1.050.000 sigaretten. De sigaretten lijken bestemd voor de Nederlandse en Belgische markt. Alle machines, tabak en sigaretten worden afgevoerd en vernietigd.

Aanpak handel in illegale sigaretten en accijnsfraude

Door de grote winsten in de handel van illegale sigaretten en tabak worden criminele vermogens opgebouwd en wordt de schatkist ernstig benadeeld. Ontduiken van accijnzen en omzetbelasting is een misdrijf en het leidt tot oneerlijke concurrentie in de Nederlandse detailhandel. Ook ondermijnt de illegale productie van sigaretten het anti-rookbeleid van de Nederlandse Staat. OM, Douane en FIOD werken intensief samen om de criminele organisaties die zich hiermee bezig houden te ontmantelen en om grote geld dat ermee verdiend wordt af te pakken.