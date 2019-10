Twee Nederlandse vrouwen opgepakt in onderzoek vermiste Belg

De politie heeft in Steenbergen twee vrouwen van 18 en 39 jaar oud aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van de 56-jarige Belg Johan van der Heyden.

Volgens Het Laatste Nieuws werd Van der Heyden op zondag 2 juli voor het laatst gezien. Hij verliet rond 20.30 zijn woning in Lint. Hierna is niets meer van hem vernomen.

De twee vrouwen hebben de Nederlandse nationaliteit en de Nederlandse politie heeft in samenwerking met hun Belgische collega’s een woning en een loods in Steenbergen doorzocht.

Het is nog onduidelijk wat de rol is van beide vrouwen in de vermissingszaak.