Conflict na verkoopafspraak vuurwerk

Een 16-jarige jongen uit IJmuiden had zaterdagavond rond 22.00 uur via internet afgesproken om vuurwerk te verkopen. De persoon die het vuurwerk wilde kopen had afgesproken op het Europaplein in Heemskerk.

Samen met een vriend, ook een 16-jarige jongen uit IJmuiden, was het slachtoffer daar heen gereden. Daar aangekomen werden ze aangesproken door een jongen die het vuurwerk wilde kopen. Die moest nog even pinnen. Vanuit het niets kwamen er meerdere personen aangelopen. Die wilde het vuurwerk afpakken. Het tweetal wilde eerst geld zien. Hierop werden ze geschopt en geslagen door de personen. Het tweetal wist te ontkomen en gingen er beide hardlopend vandoor. Daarbij hebben ze de tas met het vuurwerk weggegooid.



Rond 22.45 uur kreeg de politie een melding van een ‘steekincident ‘ op de Paralleweg in Beverwijk. Daar werd één van de twee jongens aangetroffen. Het slachtoffer had een verwonding en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de jongen het letsel heeft opgelopen zal door de politie onderzocht worden. De vriend van deze jongen heeft zich later bij de politie gemeld.