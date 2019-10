Chalet uitgebrand in Heelderpeel

Bij aankomst van de brandweer staat het chalet in lichterlaaie, een reden waarom de brandweer een tweede blusvoertuig laat uitrukken. Ook een extra waterwagen is onderweg. Enige tijd is het ongewis of zich iemand in het chalet nog aanwezig is. Even later kan men de eigenaar telefonisch traceren en is het duidelijk dat de vakantiewoning is verlaten.

De brand en rook zijn hevig in het begin maar zijn snel onder controle en geven dan ook geen hinder voor de omgeving. Het sein “brand meester” wordt gegeven om 10.15 uur.

Een shovel komt ter plaatse om het afblussen door de brandweer te bespoedigen; dit zal nog enige tijd duren. De politie zal verder onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.