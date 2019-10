Heling centraal tijdens Week van de Veiligheid

Het is niet voor niets dat de Week van de Veiligheid nu begint. Het is de tijd dat het buiten steeds langer donker is. Cijfers laten zien dat tijdens de zogeheten ‘donkere dagen’ de kans op criminaliteit zoals overvallen, straatroven en inbraken dan met zo’n 60 procent toeneemt.

Criminelen proberen vaak gestolen waar om te zetten in klinkende munt. Ze bieden het daarom ergens te koop aan. Wie daarin meegaat, maakt zich schuldig aan heling. ‘Zonder heler geen steler’, zegt Sybren van der Velden, projectleider Woninginbraak en Heling bij de politie. ‘Helers houden de afzetmarkt van gestolen goederen en daarmee de cirkel van criminaliteit in stand. Door helers te bestrijden via de weg van de buit, bestrijd je vele vormen van wat wij noemen ‘high impact crimes’. Denk hierbij aan straatroven, overvallen en woninginbraken, maar ook diefstallen uit winkels en bedrijven.’

Stopheling-app

Via controles met het zogeheten Digitaal Opkopersregister (DOR) proberen politie, gemeenten en opkopers van (tweedehands) goederen achter helers te komen. U kunt zelf ook iets doen tegen heling. Hiervoor zijn de Stopheling-site en – nog makkelijker – de Stopheling-app ontwikkeld. ‘Daarmee kunt u aan de hand van unieke gegevens, zoals serienummers, controleren of een goed dat u mogelijk wilt kopen als gestolen in de politiesystemen staat. Op die manier voorkomt u ook dat u zelf heler wordt en wordt de afzetmarkt voor gestolen goederen gefrustreerd’, benadrukt Van der Velden.

Waardevolle goederen registeren

In de app is het tevens mogelijk om uw waardevolle bezittingen te registeren. Mochten ze onverhoopt ooit worden gestolen, dan komen ze in elk geval goed in de politiesystemen te staan. Van der Velden: ‘Dit vergroot de kans dat het gestolen goed wordt teruggevonden en de heler en/of steler achterhaald kan worden als hij het gestolen goed bij een opkoper aanbiedt. Daarnaast zorgt een goede registratie er voor dat gevonden gestolen goederen makkelijker bij de rechtmatige eigenaar zijn te krijgen.’

De Stopheling-app is te downloaden in de App Store (IOS) en de Google Play Store (Android).



De Week van de Veiligheid loopt van maandag 7 tot en met zondag 13 oktober. Wilt u meer weten over deze week? Kijk dan eens op deweekvandeveiligheid.nl.