Jongen en meisje veroordeeld voor sexting in Enschede

Straffen

Strafrechtelijk gezien hebben de jongen en het meisje zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van kinderporno en belediging van het slachtoffer.

De rechtbank veroordeelt de jongen tot een onvoorwaardelijke taakstraf van 40 uur. Hij ontving de foto van het slachtoffer zelf via SnapChat, waar hij een nepaccount met een meisjesnaam had. Hij stuurde de foto door naar twee meisjes. Eén van de meisjes is hiervoor vervolgd.

Het meisje krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur met een proeftijd van 2 jaar. Zij deelde de foto op 19 februari 2017 via Instagram en tagde het met de naam van het slachtoffer.

Jongen zwaarder gestraft

De jongen en het meisje verdienen straf voor wat zij hebben gedaan. De rechtbank houdt er rekening mee dat zij in 2017 nog zeer jong waren en ze de gevolgen van het doorsturen van de foto niet goed hebben kunnen overzien.

De jongen krijgt een zwaardere straf dan de officier van justitie had geëist. In het begin deed hij alsof hij niets of nauwelijks iets met de zaak te maken had, terwijl hij de enige persoon was die de foto in zijn bezit had en de foto door zijn toedoen in de openbaarheid is gekomen. Hij chatte op zaterdag 18 februari 2017 nog met het slachtoffer en wist hoe erg die zich zorgen maakte om de naaktfoto. Toch stuurde de jongen de naaktfoto door aan andere minderjarigen.

Bij het meisje houdt de rechtbank rekening met haar persoonlijke problemen. Zij is een cognitief beperkt, zeer kwetsbaar en beschadigd meisje.

​Alleen maar verliezers

De rechtbank stelt voorop dat zij slechts te oordelen heeft over de aan haar voorgelegde feiten (verspreiding van de naaktfoto) en realiseert zich goed dat in deze zaak alleen maar sprake is van verliezers. Dit geldt zeker en vooral voor de nabestaanden van het slachtoffer.

Effect ‘exposen’ onderschat

De rechtbank staat stil bij de effecten van het plaatsen van belastend beeldmateriaal van andere jongeren, zoals in dit geval een naaktfoto. Deze effecten worden vaak onderschat. ‘Exposen’ wordt door velen ervaren als een zware persoonlijke vernedering en aantasting van de familie-eer. Slachtoffers zijn vaak bang dat het beeldmateriaal uitlekt naar hun ouders en andere familieleden. Ook in deze zaak hebben de jongen en het meisje onvoldoende stilgestaan bij de snelheid waarop beelden op social media worden gedeeld, en de enorme impact die het kan hebben op de persoon die op de betreffende foto staat.

Geen dood door schuld

Het openbaar ministerie besloot in 2017 om de minderjarigen niet te vervolgen voor dood door schuld en bezit van de naaktfoto. De ouders van het slachtoffer vonden dat het OM de jongen en het meisje wel moest vervolgen en dienden een klacht in bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden via een zogeheten artikel 12-procedure.

Het gerechtshof ging deels mee in hun klachten en oordeelde in 2018 dat de jongen en het meisje vervolgd moesten worden voor het feit ‘verspreiden van kinderporno’, maar niet voor ‘dood door schuld’. De dood van het slachtoffer was een te ver verwijderd en redelijkerwijs niet te voorzien gevolg van het handelen van de jongen en het meisje, zodat de dood niet aan hen kan worden toegerekend.