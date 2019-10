KLM viert 100-jarig bestaan

KLM bestaat vandaag 100 jaar. KLM is daarmee een van de oudste luchtvaartmaatschappijen ter wereld.

Op dinsdag 7 oktober 1919 werd de 'Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën' opgericht bij akte in het notariskantoor van mr. H. Stoop in Den Haag. Albert Plesman was een Nederlands luchtvaartpionier en de eerste president-directeur van de KLM.

Het eerste KLM-kantoor werd op 21 oktober 1919 aan de Herengracht in Den Haag geopend. Hiermee is de KLM de oudste onder haar oorspronkelijke naam opererende luchtvaartmaatschappij.

De eerste commerciële vlucht (tussen Londen en Amsterdam) van de KLM werd op 17 mei 1920 uitgevoerd. Toen landde op Schiphol de door KLM gehuurde De Havilland DH.16 G-EALU (ook wel DH 9A), gevlogen door de Engelse piloot H. 'Jerry' Shaw. In de jaren daarna groeide de vloot met eigen vliegtuigen, veelal toestellen van Fokker, en werd gevlogen naar steeds meer Europese bestemmingen.

Nu 100 jaar later vliegt de KLM op heel wat meer landen en is de vloot flink uitgebreid. Ook is de KLM een van de grotere werkgevers van Nederland.

Toch is het niet overal feest binnen de muren van het hoofdkantoor van de KLM van heden. Door strengere milieuregels wordt verder uitbreiden van de vloot lastig. Zo blijft de luchthaven van Lelystad voorlopig nog dicht vanwege het co2 verhaal en is de rek op Schiphol eruit.