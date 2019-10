Twee mannen opgepakt voor liquidatie Dennis Struijk

Dennis Struijk

Dennis Struijk werd op donderdag 31 augustus 2017 kort voor 22.30 uur in zijn auto doodgeschoten in de Johannes Klingenstraat in Best, nadat hij bij een kennis op bezoek was geweest. Uit bewakingsbeelden in de omgeving bleek dat er minimaal drie personen betrokken moeten zijn geweest bij de liquidatie.

Brandende auto

De politie verdenkt de twee aangehouden mannen dat zij direct betrokken zijn geweest bij de dood van Struijk. Naar een derde verdachte is de politie nog op zoek. Kort na de moord werd een paar kilometer verderop in Son een brandende auto aangetroffen, waarvan al snel bleek dat dit de vluchtauto van de daders was geweest. Een tweede vluchtauto werd later in Weert terug gevonden.

Veel aandacht

De moord op Dennis Struijk kreeg veel media-aandacht. Hij was een bekende uit het criminele circuit en het was niet de eerste keer dat iemand het op zijn leven had gemunt. Er werd in de jaren daarvoor al drie keer eerder geprobeerd hem te vermoorden.

Bewakingsbeelden met verdachten

De politie besteedde kort na de moord in 2017 al aandacht aan de zaak in de opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Maar ook een jaar later deed de politie in diezelfde programma’s opnieuw een beroep op de hulp van de burgers. Zo toonde de politie onder andere bewakingsbeelden waarop de daders te zien waren.

Meer aanhoudingen

Het onderzoek naar de moord op Dennis Struijk is er een van de lange adem. Ruim twee jaar heeft het geduurd om tot dit voorlopige resultaat te komen. Maar het onderzoek gaat ook nu onverminderd voort. De politie is in elk geval nog op zoek naar een derde verdachte, maar sluit ook zeker niet uit dat er in de loop van de tijd meer mensen worden aangehouden die meer weten van deze zaak.