Greenpeace houdt 'Protestival' voor klimaat op Schiphol

Protestival

'Protestival begint zaterdag 14 december en gaat in ieder geval het hele weekend door. Het is de uitkomst van de Noodlanding voor het klimaat actie-verkiezing. Daarin stonden drie actie-ideeën centraal met Schiphol Group in de hoofdrol', zo laat Greenpeace donderdag weten. Het is voor Greenpeace de eerste keer dat het publiek mocht beslissen over een actie.

'Schiphol wakker schudden'

'Het is tijd om grote vervuiler Schiphol wakker te schudden met een actie waar ze niet omheen kunnen. Hiermee pakken wij ons podium in het hart van de vervuiling om van Schiphol een klimaatplan te eisen. Ons doel is niet om de reizigers te hinderen, maar om Schiphol op hun impact aan te spreken. Want op de vraag hoe we de klimaatcrisis gaan stoppen met zo’n plofvliegveld, blijft Schiphol akelig stil,' aldus Dewi Zloch, campagneleider Luchtvaart bij Greenpeace.

'Iedereen welkom'

In totaal hebben 16.865 mensen gestemd. Protestival is met 41% van die stemmen het populairst. De komende tijd gaat Greenpeace met een team van vrijwilligers en betrokkenen uitwerken hoe Protestival er uit komt te zien. Dewi Zloch: 'Op Protestival is iedereen welkom om mee te demonstreren. Er is muziek, eten, drinken en je kunt overnachten. Natuurlijk hebben we ook wat verrassingen in petto.'