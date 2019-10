Verdachte van mensenhandel krijgt gevangenisstraf

Kwetsbare slachtoffers

Hij heeft twee kwetsbare jongemannen die in een moeilijke (persoonlijke en/of financiële) situatie zaten in huis genomen en voor hem laten werken in hennepkwekerijen en in het huishouden. Hij oefende geregeld geweld uit op de jongens en dreigde ook met geweld om de jongens te laten doen wat hij wilde. De beide jongens kregen niets betaald voor hun werkzaamheden bij verdachte en stonden bovendien hun inkomsten (weekgeld en salaris uit een andere baan) aan verdachte af.

Veroordeling overige strafbare feiten

Verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan drie pogingen tot zware mishandeling (waarvan een gepleegd ten opzichte van een van de twee slachtoffers van mensenhandel), witwassen (van de verdiensten van mensenhandel) en het uitgeven van vals geld. De rechtbank veroordeelt de man tevens tot betaling van schadevergoeding aan de twee slachtoffers van mensenhandel.