Samenscholingsverbod voor jongeren in Terneuzen

Dinsdag konden 14 agenten een grote confrontatie voorkomen. De confrontatie had te maken met een groepje scholieren dat ruzie had en waar ruim 100 jongeren op af waren gekomen. Dit schrijft Omroep Zeeland. Volgens het Lodewijk College is de aanleiding voor de confrontatie een ruzie tussen twee meisjes. Verschillende scholieren zouden zich ermee bemoeid hebben en dat trok weer veel omstanders. Volgens leerlingen zouden er op social media donderdag weer berichten gedeeld worden over een mogelijk nieuwe confrontatie aanstaande vrijdag, aldus de regionale omroep.

Samenscholingsverbod

De burgemeester heeft in verband met het opruien en het aanzetten tot geweld door scholieren in Terneuzen donderdag vanaf 16.00 uur een samenscholingsverbod uitgevaardigd. Het verbod geldt voor minimaal een week en is donderdagmiddag toegelicht door de politie. De leerlingen hebben van school namens de politie en de gemeente een brief mee naar huis gekregen. Uit de brief blijkt dat de politie zichtbaar en onzichtbaar in beeld is rondom de ongeregeldheden. De politie zal verder alles goed in beeld houden zowel online als offline. Wie zijn mobiele telefoon gebruikt bij het aanzetten tot vechtpartijen of deze gebruikt bij het filmen vechtpartijen, raakt deze kwijt. De telefoon wordt in beslag genomen door de politie en eveneens loopt men het risico te worden aangehouden.

Forse boetes of schorsing

Het samenscholingsverbod geldt van 10-10-2019, 16.00 uur tot 17-10-2019 voor de kern van Terneuzen. Scholieren mogen dan niet met meerdere personen bij elkaar staan. Dit is dan strafbaar en bij overtreding worden forse boetes uitgedeeld. De straffen worden hoger dan normaal omdat de leerlingen van tevoren gewaarschuwd zijn.De scholen zullen maatregelen nemen tegen leerlingen, van wie bekend is dat zij deelnemen aan de vechtpartijen en/of opruiing. Dit kan een schorsing inhouden. De personen van wie bekend is dat zij aanzetten tot vechtpartijen en/of hieraan deelnemen kunnen een huisbezoek van de politie verwachten.