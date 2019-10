Veel schade bij plofkraak Ouderkerk aan de Amstel

Bij een plofkraak van een geldautomaat in de Dorpsstraat in Ouderkerk aan de Amstel op vrijdagochtend 11 oktober 2019 is veel schade ontstaan. Meerdere ramen in de omgeving en dakpannen sneuvelden. De vermoedelijke daders zijn gevlucht op een scooter.

Rond 03.52 uur hoorden omwonenden een harde knal. De daders hadden het gemunt op een geldautomaat in de Dorpsstraat. Ze zijn daarna gevlucht op een scooter in de richting van de Burgemeester Stramanweg, vermoedelijk in de richting van Amsterdam Zuidoost. Een zoektocht o.a. met een politieheli heeft niet geleid tot de aanhouding van deze verdachten. De daders waren donker gekleed en droegen een helm. Eén helm was voorzien van een witte streep. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie is ter plaatse geweest voor eventuele achtergebleven explosieven.