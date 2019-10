GroenLinks en ChristenUnie willen autoloze zondag

Vorige maand waren er in Europese steden als Londen, Parijs en Brussel autoloze zondagen. Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Suzanne Kröger (GL) waren onder de indruk van de beelden.

Dik-Faber: “De beelden zagen er feestelijk en ontspannen uit. Mensen ontmoetten elkaar op plekken waar anders auto’s staan te ronken. Het is goed voor mens en natuur om één keer per jaar gas terug te nemen, tot rust te komen en te laten zien dat we best wat vaker zonder de auto kunnen”.

Autoloze zondag is bedoeld als feest, maar dient ook ter bewustwording. De auto draagt bij aan het klimaatprobleem en de luchtkwaliteit in grote delen van Nederland is niet goed. Autoloze zondag toont dat er alternatieven zijn voor de auto. De fiets, de trein of elektrische bussen bijvoorbeeld.

De Kamerleden doen hun voorstel woensdag tijdens het debat ober de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het plan geeft het ministerie de opdracht om het voor gemeenten makkelijker te maken een autoloze zondag te organiseren. Dik-Faber en Kröger hopen dat volgende jaar september de eerste Nederlandse gemeenten meedoen aan de wereldwijde autovrije zondag.